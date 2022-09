Paura al GF Vip, Cristina Quaranta sviene a terra (Di martedì 27 settembre 2022) Cristina Quaranta pare abbia avuto un malore. Nel corso della diretta del reality, le telecamere erano puntate su una tranquilla chiacchierata tra Antonella Fiordelisi ed Elenoire Ferruzzi, quando nella casa si sono sentite delle urla. Alcune delle concorrenti chiedevano aiuto. Poi, l’inquadratura su Cristina Quaranta stesa al suolo e la censura della regia. Elenoire Ferruzzi e Antonella Fiordelisi stavano chiacchierando tranquillamente. Poi, si sono sentite le voci di numerose concorrenti che urlavano: “Aiuto, aiuto, aiuto”. Elenoire e Antonella, preoccupatissime, si sono subito dirette verso il bagno. Da lì provenivano le urla. Quando sono arrivate, Cristina Quaranta era stesa al suolo. Non è dato sapere se sia svenuta o scivolata. La regia ha cambiato l’inquadratura, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 settembre 2022)pare abbia avuto un malore. Nel corso della diretta del reality, le telecamere erano puntate su una tranquilla chiacchierata tra Antonella Fiordelisi ed Elenoire Ferruzzi, quando nella casa si sono sentite delle urla. Alcune delle concorrenti chiedevano aiuto. Poi, l’inquadratura sustesa al suolo e la censura della regia. Elenoire Ferruzzi e Antonella Fiordelisi stavano chiacchierando tranquillamente. Poi, si sono sentite le voci di numerose concorrenti che urlavano: “Aiuto, aiuto, aiuto”. Elenoire e Antonella, preoccupatissime, si sono subito dirette verso il bagno. Da lì provenivano le urla. Quando sono arrivate,era stesa al suolo. Non è dato sapere se sia svenuta o scivolata. La regia ha cambiato l’inquadratura, ...

