Morata (all'88'!) manda la Spagna in Final Four. Serbia e Scozia in A, la Svezia retrocede in C (Di martedì 27 settembre 2022) Un gol di Alvaro Morata a 2' dalla fine è quanto basta alla Spagna per battere il Portogallo e conquistare l'ultimo posto nella Final Four di Nations League, alla quale si erano già qualificate Italia,... Leggi su gazzetta (Di martedì 27 settembre 2022) Un gol di Alvaroa 2' dalla fine è quanto basta allaper battere il Portogallo e conquistare l'ultimo posto nelladi Nations League, alla quale si erano già qualificate Italia,...

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #NationsLeague Morata (all'88'!) manda la Spagna in Final Four. Serbia e Scozia in A, la Svezia retrocede in C https://t.c… - 1987_Lorenza : RT @TuttocalcioS: Alla fine, in qualche modo, con i cambi, con le scelte sbagliate del Portogallo ????, la Spagna ???? si porta a casa il derby… - sportli26181512 : Morata (all'88'!) manda la Spagna in Final Four. Serbia e Scozia in A, la Svezia retrocede in C: Morata (all'88'!)… - GoalItalia : MATCH REPORT - #PortogalloSpagna 0-1: Ronaldo e compagni beffati all'88', Morata porta le 'Furie Rosse' alle Final… - valinavb : #Morata all'88' fa vincere la Spagna di 'corto muso'! #PortogalloSpagna 0-1, Spagna alla Final Four di… -