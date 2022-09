Måneskin: la band annuncia l’uscita del nuovo singolo “The Loneliest” (Di martedì 27 settembre 2022) La scorsa settimana i Måneskin hanno parlato di “The Loneliest”, il nuovo ed attesissimo singolo in uscita il 7 ottobre. La famosa band, inoltre, ha reso pubblica la copertina del brano. È possibile pre-salvare la canzone accedendo a questo link. I Måneskin sono pronti per il loro LOUD KIDS TOUR. I giovanissimi artisti, infatti, a partire dal 31 ottobre si esibiranno negli Stati Uniti per poi tornare in Italia il 23 febbraio 2023. Måneskin: DATE LOUD KIDS TOUR (da ottobre a dicembre) 31 ottobre 2022 – Seattle, WA – Paramount Theater SOLD OUT 3 novembre 2022 – San Francisco, CA – Masonic Theater SOLD OUT 4 novembre 2022 – San Francisco, CA – Masonic Theater 7 novembre 2022 – Los Angeles, CA – The Palladium 8 novembre 2022 – San Diego, CA – SOMA NEW ... Leggi su zon (Di martedì 27 settembre 2022) La scorsa settimana ihanno parlato di “The”, iled attesissimoin uscita il 7 ottobre. La famosa, inoltre, ha reso pubblica la copertina del brano. È possibile pre-salvare la canzone accedendo a questo link. Isono pronti per il loro LOUD KIDS TOUR. I giovanissimi artisti, infatti, a partire dal 31 ottobre si esibiranno negli Stati Uniti per poi tornare in Italia il 23 febbraio 2023.: DATE LOUD KIDS TOUR (da ottobre a dicembre) 31 ottobre 2022 – Seattle, WA – Paramount Theater SOLD OUT 3 novembre 2022 – San Francisco, CA – Masonic Theater SOLD OUT 4 novembre 2022 – San Francisco, CA – Masonic Theater 7 novembre 2022 – Los Angeles, CA – The Palladium 8 novembre 2022 – San Diego, CA – SOMA NEW ...

