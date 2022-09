Kiev | referendum su annessione a Mosca non cambiano nulla

(Di martedì 27 settembre 2022) Come era prevedibile l'esito del voto per l'neiorganizzati dai filorussi in quattro regioni ucraine (Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia) sembra essere tutto a ...

Come era prevedibile l'esito del voto per l'annessione a Mosca neiorganizzati dai filorussi in quattro regioni ucraine (Lugansk, Donetsk, Kherson e ...condotta militare dell'esercito diI cittadini stranieri, tra cui 13 italiani, che il governo russo presenta come osservatori internazionali suibollati dacome 'farsa' stanno svolgendo 'attivismo politico' e violando le regole di base dell'osservazione elettorale. Lo sostengono esperti della materia citati dalla Cnn. 'Quello ...Il Segretario di Stato Usa, Antony Blinken, è stato chiaro: "Kiev ha il diritto di continuare a difendersi anche nei territori che saranno eventualmente annessi dalla Russia. Dal nostro punto di vista ...Stoltenberg, referendum non cambiano nulla, Nato con Kiev. Casa Bianca apre sui russi che chiedono asilo Come era prevedibile l'esito del voto per l'annessione a Mosca nei referendum organizzati dai f ...