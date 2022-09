"Il Ponte sullo Stretto di Messina ora è una priorità" (Di martedì 27 settembre 2022) La Sicilia incorona il forzista Renato Schifani nuovo presidente della Regione. Anche se lo spoglio delle schede per le elezioni regionali (si sono svolte domenica 25 settembre in concomitanza col Leggi su today (Di martedì 27 settembre 2022) La Sicilia incorona il forzista Renato Schifani nuovo presidente della Regione. Anche se lo spoglio delle schede per le elezioni regionali (si sono svolte domenica 25 settembre in concomitanza col

berlusconi : Il Ponte sullo stretto fa parte di una delle grandi direttrici di traffico europee che attraversa l’Italia. Per du… - zazoomblog : Forza Italia vince in Sicilia con Schifani e il Ponte sullo Stretto torna in agenda - #Forza #Italia #vince… - lvoir : RT @Siciliano741: Noi continuiamo a farci del male da soli. Avete deciso di far gestire a Schifani i soldi del PNRR? Bene,quando poi verran… - Liselot24839312 : @La7tv @RenatoSchifani 1.) Pensieri: sarebbe interessante sapere quando si è investito fino adesso nel progetto po… - CuratoloPiero : @berlusconi Ascolta silvioooo invece di fare il ponte sullo stretto mi paghi le bollette? -