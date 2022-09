Gf Vip | Marco Bellavia fa sul serio con Pamela Prati? Signorini porta in diretta un prova schiacciante

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 27 settembre 2022) Un nuovo “Marc” sta entrando nella vita di, stiamo parlando di. L’ex volto di Bim Bum Bam non nega la sua attrazione verso la showgirl e se nella casa pensano ci sia una strategia sotto, Alfonsodelle prove schiaccianti durante ladella terza puntata. «La sto conoscendo, non è una dichiarazione d’amore, però mi piace. Lo scherzo con lei mi viene bene».conferma inil suo interesse pere la showgirl, da parte sua sembra apprezzare queste attenzioni. «E’ molto bello essere corteggiati – ammette la– Charlie mi ha detto che lui ha un debole per me da tanto tempo». ...