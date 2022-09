GF Vip, Giulia Salemi e la sua nuova avventura nel reality: “Io non ci credevo” (Di martedì 27 settembre 2022) Con l’inizio della settima edizione del GF Vip, il pubblico ha la possibilità non solo di seguire i nuovi concorrenti, ma anche di rivedere un’amata ex gieffina. Si tratta di Giulia Salemi, protagonista di ben due edizioni del reality e che quest’anno è tornata nel programma in una nuova veste: la “Portavoce dei social”. A L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 27 settembre 2022) Con l’inizio della settima edizione del GF Vip, il pubblico ha la possibilità non solo di seguire i nuovi concorrenti, ma anche di rivedere un’amata ex gieffina. Si tratta di, protagonista di ben due edizioni dele che quest’anno è tornata nel programma in unaveste: la “Portavoce dei social”. A L'articolo

fanpage : #GiuliaSalemi è una delle protagoniste del #GFvip e lo ha dimostrato anche durante la seconda puntata andata in on… - fanpage : Giulia Salemi si collega al #gfparty, il simpatico siparietto con Pierpaolo Pretelli #prelemi #gfvip - Nanna905 : RT @fanpage: Ieri sera è andata in onda la terza puntata del #gfvip e ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Giulia Salemi. Se ne… - GossipNews_it : Giulia Salemi dimagrita e raggiante al Grande Fratello Vip - ElliElli44 : RT @fanpage: Ieri sera è andata in onda la terza puntata del #gfvip e ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Giulia Salemi. Se ne… -