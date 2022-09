Ex Chelsea, UFFICIALE: Obi Mikel si ritira (Di martedì 27 settembre 2022) John Obi Mikel lascia il calcio giocato, l'ex centrocampista del Chelsea ha annunciato il ritiro a 35 anni. Leggi su calciomercato (Di martedì 27 settembre 2022) John Obilascia il calcio giocato, l'ex centrocampista delha annunciato il ritiro a 35 anni.

