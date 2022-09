Epilessia come comportarsi in caso di crisi a scuola

Leggi su dilei

(Di martedì 27 settembre 2022) Non è preventivabile. Ma accade. Ecse accade. Ed è importante preparare al meglio chi si può trovare nelle condizioni di prestare assistenza ad un bambino che va incontro ad unadi. Quasi la metà degli insegnanti italiani ha o ha avuto, nella propria classe, un bambino che soffre di questa condizione. Ma il 64% del totale non saprebbein modo corretto neluno dei suoi studenti avesse unain aula. A ricordarlo è la LICE – Lega italiana Contro l’. “Un personale adeguatamente formato – spiega Laura Tassi, presidente della LICE – sarebbe in grado di assistere in maniera adeguata ed efficace un’eventualeche dovesse manifestarsi in classe e, all’occorrenza, somministrare i farmaci salvavita ai ...