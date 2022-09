Elezioni 2022, Conte fa il pieno di voti da reddito di cittadinanza: lo dicono i numeri (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – Non può esserci la certezza matematica. Ma l’analisi dei numeri sulle persone che percepiscono il reddito di cittadinanza al Sud, 1,72 milioni ad agosto, e delle preferenze ottenute dal Movimento Cinquestelle al Sud, 2,2 milioni, consente di arrivare alla conclusione che la formazione di Giuseppe Conte abbia fatto il pieno di voti grazie alla misura di bandiera voluta e sempre difesa dai grillini. M5S è il primo partito in sette regioni (Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia e Sicilia) e il secondo in Sardegna. Ragionando di voti in termini assoluti, sono 2,2 milioni quelli pentastellati, seguiti da Fratelli d’Italia (quasi 1,5 milioni) e dal Partito democratico (poco più di 1,1 milioni). I percettori del reddito di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – Non può esserci la certezza matematica. Ma l’analisi deisulle persone che percepiscono ildial Sud, 1,72 milioni ad agosto, e delle preferenze ottenute dal Movimento Cinquestelle al Sud, 2,2 milioni, consente di arrivare alla conclusione che la formazione di Giuseppeabbia fatto ildigrazie alla misura di bandiera voluta e sempre difesa dai grillini. M5S è il primo partito in sette regioni (Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia e Sicilia) e il secondo in Sardegna. Ragionando diin termini assoluti, sono 2,2 milioni quelli pentastellati, seguiti da Fratelli d’Italia (quasi 1,5 milioni) e dal Partito democratico (poco più di 1,1 milioni). I percettori deldi ...

