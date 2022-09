“É sempre mezzogiorno” | pollo con salsa tartara e verdure in tempura di Gian Piero Fava

Leggi su fattidigossip

(Di martedì 27 settembre 2022) Ale ‘cose semplici’ sembrano non piacere, difatti le sue ricette son articolate e stracolme di ingredienti. Oggi, in particolare, il cuoco romano prepara un secondo piatto, ilconin. Ingredienti 1 petto diintero, 50 ml panna, timo, prezzemolo, 50 g formaggio grattugiato, polvere di peperoni, paprika affumicata, 75 g farina, 100 ml acqua, 250 g panko: 2 zucchine, 2 carote, 300 g funghi, 1 pak choi, 150 g farina 00, 50 g farina di ceci, 1 uovo, 400 ml acqua frizzante, 10 g amido di mais, 150 g farina, ghiaccio: 200 g maionese, 50 g cetriolini sottaceto, 30 g capperi sottaceto Procedimento Mettiamo in un mixer il ...