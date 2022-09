CorSport: Lobotka corre in media 10 chilometri a partita, è terzo in Serie A per falli subiti (19) (Di martedì 27 settembre 2022) Il Corriere dello Sport dedica un pezzo a Stanislav Lobotka, ormai diventato da tempo un insostituibile per Luciano Spalletti, nel centrocampo del suo Napoli. Da oggetto misterioso, invisibile, per Gattuso, a leader. Rigenerato. Il quotidiano sportivo fornisce dei dati relativi alle sue prestazioni. Lobotka corre, in media, circa 10 chilometri a partita, è il terzo in Serie A, insieme a Milinkovic, per falli subiti. “Lobo è la mente e anche la cassetta di sicurezza del Napoli: corre ma con intelligenza (una media di 9,8 km a partita); recupera palloni (46) e li difende (terzo per falli subiti, 19, con Milinkovic); ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 settembre 2022) Il Corriere dello Sport dedica un pezzo a Stanislav, ormai diventato da tempo un insostituibile per Luciano Spalletti, nel centrocampo del suo Napoli. Da oggetto misterioso, invisibile, per Gattuso, a leader. Rigenerato. Il quotidiano sportivo fornisce dei dati relativi alle sue prestazioni., in, circa 10, è ilinA, insieme a Milinkovic, per. “Lobo è la mente e anche la cassetta di sicurezza del Napoli:ma con intelligenza (unadi 9,8 km a); recupera palloni (46) e li difende (per, 19, con Milinkovic); ...

