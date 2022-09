ilGiornale.it

Ma il partito laburista come si sta muovendo invecequel ruolo inevitabile cheil ...cercando di costruire una piattaforma molto più credibile di quella che aveva messo su Jeremy, ...Lei 'con le parole', perché tutti siamo d'accordo sul diritto ucraino di ricevere armi. Ma ... insieme a quelle di Jeremy(deputato ed ex leader del Partito laburista della Gran Bretagna, ... Corbyn gioca al videogame dove si spara a Margaret Tatcher L'ex leader del partito laburista è stato fotografato mentre gioca a una versione modificata del videogame Doom in cui il nemico è Margaret Tatcher ...L’ex leader laburista Jeremy Corbyn ha ucciso Margaret Thatcher. Non nel mondo reale, si capisce, anche solo per il fatto che la lady di ferro è morta da tempo e – almeno da quel che sappiamo – Corbyn ...