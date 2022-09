Caso Alessandra Appiano: gup, pm non indagò su carenze reparto (Di martedì 27 settembre 2022) Nessuna diagnosi errata ma tutt'al più carenze organizzative del reparto dove "risultavano del tutto mancanti i controlli di sicurezza", tema questo che non solo non è stato né sviluppato né ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 settembre 2022) Nessuna diagnosi errata ma tutt'al piùorganizzative deldove "risultavano del tutto mancanti i controlli di sicurezza", tema questo che non solo non è stato né sviluppato né ...

AntonSilvestro1 : @LaFiocco @Rosaria09664593 @mariamacina @gaiatortora Mi dispiace confermare ciò che scrivi, ma non è il caso di Gai… - Alessandra_DOt : RT @M_gabanelli: Il 36% degli aventi diritto e’ rimasto a casa. Forse perché non si sentivano rappresentati? In tal caso avrebbero potuto… - kvjswoo : @yminnivr alessandra per caso hai cambiato telefono - mortadesonno : @CameliaLadi @icarvsplume @forelsketmc vabbè guarda non ho bisogno di parlare del mio livello, ne ho sentite tante… - FebyTH : RT @Aleee1717: Twitter è quel posto magico in cui scorri la tl e tra una fancam di Alessandra Celentano e una di Attilio Romita ne trovi un… -