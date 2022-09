Addio parrucchiere | finalmente potrai svegliarti con una piega perfetta

(Di martedì 27 settembre 2022) Se il tuo sogno ècon una, ora c’è un modo perché questo diventi realtà. La novità è davvero incredibile. Uno dei fastidi più grandi per molte persone è quello di specchiarsi di primo mattino con i capelli arruffati. Se pensate che sia impossibile trovare un rimedio, probabilmente vi state sbagliando. Capelli, L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Paola18439710 : Addio e già che c'è cambi parrucchiere ?? -

Estense.com

... sarebbe stato lui a decidere per l'. "Mio padre se n'era andato di casa per lavorare a ... L'exaggiunge: "Il mio carattere, l'essere molto premuroso, conta: io vado troppo in ansia. ...Ultimamente, attraverso una storia Instagram, la Venier si è mostrata dal suodi fiducia, il quale ha cercato, ma vanamente di convincerla a tagliare i capelli. Simulando un caschetto ... Chiude dopo 10 anni il salone parrucchieri del Sant'Anna | estense.com Ferrara Durante un momento di confessioni nella Casa del Grande Fratello Vip, l'ex hair stylist ha rivelato alcuni dettagli sull'addio alla showgirl ...Dopo la relazione con Belen Rodriguez che l'ha reso padre della piccola Luna Marì e il "chiodo-schiaccia-chiodo" Giulia Tordini, ora Antonino Spinalbese, tra i nuovi protagonisti della settima edizion ...