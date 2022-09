VIDEO / Van Gaal vuole bere la Coca Cola. Ma manca l’apribottiglie… (Di lunedì 26 settembre 2022) Dopo la vittoria sul Belgio il c.t. dell’Olanda, Louis Van Gaal, vuole bere una bottiglia di Coca Cola presente sul tavolo della conferenza stampa e chiede aiuto a qualcuno. (Gazzetta dello Sport) Leggi su golssip (Di lunedì 26 settembre 2022) Dopo la vittoria sul Belgio il c.t. dell’Olanda, Louis Vanuna bottiglia dipresente sul tavolo della conferenza stampa e chiede aiuto a qualcuno. (Gazzetta dello Sport)

instaltcoin : RT @videosmusic: Cambiamenti? #TikTok #elezioni2022 #elezioni #26settembre - videosmusic : Cambiamenti? #TikTok #elezioni2022 #elezioni #26settembre - marsion65 : RT @ElioLannutti: Mussolini, con la vittoria di Giorgia Meloni la stampa estera evoca il Duce. Chissà l’attacco di bile della velina predil… - sostengoi40 : RT @ElioLannutti: Mussolini, con la vittoria di Giorgia Meloni la stampa estera evoca il Duce. Chissà l’attacco di bile della velina predil… - BrunaGea1 : RT @Poesiaitalia: Se oggi non valgo nulla, non varrò nulla nemmeno domani. Ma se domani scoprono in me dei valori, vuole dire che li posseg… -