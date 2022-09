Uomini e Donne spoiler puntata 26 settembre: Armando furioso con Ida (Di lunedì 26 settembre 2022) Lunedì 26 settembre andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In tale occasione assisteremo ad uno scontro piuttosto acceso tra Armando e Ida. I due, solitamente, vanno d’accordo e si difendono l’un l’altra durante le puntate. Nella puntata di lunedì, però, accadrà qualcosa di diverso. Gemma, invece, uscirà con il nuovo cavaliere, L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 26 settembre 2022) Lunedì 26andrà in onda una nuovadi. In tale occasione assisteremo ad uno scontro piuttosto acceso trae Ida. I due, solitamente, vanno d’accordo e si difendono l’un l’altra durante le puntate. Nelladi lunedì, però, accadrà qualcosa di diverso. Gemma, invece, uscirà con il nuovo cavaliere, L'articolo proviene da KontroKultura.

chedisagio : La matita copiativa Solo tre cabine per seggio Le file separate tra uomini e donne L'impossibilità di voto per i fu… - fattoquotidiano : Elezioni, Cathy La Torre: “La divisione in liste di uomini e donne lede la privacy dei transgender. Al seggio mi ha… - AndreaVenanzoni : Cathy La Torre fa verbalizzare il suo disappunto per le liste elettorali distinte tra uomini e donne ma sbaglia seggio e vota a Teheran - Marco301967 : RT @l_patrizia: Io non mi capacito di come sia possibile che giovani donne e giovani uomini votino per le destre. È una cosa che mi sconfor… - MgraziaT : RT @G87957225: In Iran le ragazze stanno protestando contro un regime ottuso e maschilista che opprime la libertà delle donne. Queste ragaz… -