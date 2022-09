Udinese | Pozzo | ' Vogliamo tornare a giocare in Europa' - Sport - Calcio - quotidiano net

(Di lunedì 26 settembre 2022) Il patron dei friulani a Forbes: 'Stiamo lavorando duramente per riportare il club a disputare le competizioni ...

Il patron dei friulani a Forbes: 'Stiamo lavorando duramente per riportare il club a disputare le competizioni europee'. Il patron dell'Udinese Giampaolo Pozzo è stato intervistato sulla rivista Forbes e ha parlato di diversi temi. Tra gli argomenti toccati anche la questione legata agli investitori stranieri in Serie A.