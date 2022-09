Ucraina: 12 mld aiuti Usa in legge per evitare shutdown (Di lunedì 26 settembre 2022) Ci sono anche oltre 12 miliardi di dollari di aiuti all'Ucraina nella legge per evitare temporaneamente lo shutdown alla fine di questa settimana. Lo riferiscono fonti dell'amministrazione Biden. . 26 ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 settembre 2022) Ci sono anche oltre 12 miliardi di dollari diall'nellapertemporaneamente loalla fine di questa settimana. Lo riferiscono fonti dell'amministrazione Biden. . 26 ...

News24_it : Ucraina: 12 mld aiuti Usa in legge per evitare shutdown - sdeangelis56 : Altri 12 mld di dollari all'Ucraina da parte degli USA. - DanieleBerghino : @FabrizioCarfi Lo Stato in seguito alla guerra in Ucraina nell’ultimo decreti sostegni ha speso oltre 60 mld (66) s… - MGinobbi : Gli USA stanno PRESTANDO(non regalando??) ??con apposita legge 40 mld all'Ucraina.Poco tempo fa la Grivna è stata sva… - MGinobbi : @Leonard88533173 @Claudestar2012 @Agenzia_Ansa Disinformato come tutti i filo Comico.Gli USA stanno PRESTANDO ??con… -