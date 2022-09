(Di lunedì 26 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Oggi dopo tanti anni c’è un governo scelto dai cittadini con una maggioranza chiara di centrodestra sia alla Camera che al Senato. Conto che per almeno 5 anni si tiri dritto mettendo al centro solo le cose da fare”. Lo ha detto il leader della Lega Matteoin conferenza stampa dalla sede del Carroccio di via Bellerio, a Milano.“Potrebbero essere 100 tondi i parlamentari della Lega al lavoro da domani”, ha spiegato.“Ieri attorno alle 4 del mattino ho messaggiato con Giorgia (Meloni, ndr), a cui ho fatto i complimenti. E’ stata brava lavoreremo a lungo insieme. Complimenti anche agli amici di Forza Italia e dei Moderati. Ogni voto sarà utile. Con Giorgia ci sentiamo già oggi per lavorare sul prossimo governo”.“Politicamente parlando è stata, Fdi è stata brava a ...

vivereitalia : Salvini 'Premiata l'opposizione di Fdi, ma rifarei tutto' - messina_oggi : Salvini “Premiata l’opposizione di Fdi, ma rifarei tutto”MILANO (ITALPRESS) - 'Oggi dopo tanti anni c'è un governo… - ledicoladelsud : Salvini “Premiata l’opposizione di Fdi, ma rifarei tutto” - IlModeratoreWeb : Salvini “Premiata l’opposizione di Fdi, ma rifarei tutto” - - ZerounoTv : Salvini “Premiata l’opposizione di Fdi, ma rifarei tutto” -

Così il leader della Lega Matteoin conferenza stampa a Milano dopo il flop del Carroccio ... Fratelli d'Italia, ha aggiunto, 'è stataperché è stata all'opposizione . Noi siamo stati ...Perieri "è statal'opposizione, FdI è stata brava a fare opposizione, per i militanti della Lega non è stato facile stare due anni al governo col Pd e con Draghi, ma lo rifarei, ...Il parlamentare modicano Nino Minardo vince nell'uninominale Sicilia 2 Ragusa (508 sezioni) con il 41,4% (73.268 voti. Minardo si era presentato nel listino col simbolo della Lega di Salvini, partito ...«Per la Lega stare al governo con Pd, M5s e Draghi non è stato semplice ma lo rifarei». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in conferenza stampa a Milano. «Non oso immaginare cosa sarebber ...