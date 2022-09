Russia, l'oligarca Prigozhin ammette: 'Si, ho fondato io la Pmc Wagner, ecco tutta la storia' (Di lunedì 26 settembre 2022) Evgeny Prigozhin, Re dei servizi di catering per scuole, caserme e Cremlino, con un comunicato è uscito allo scoperto e ha confermato di aver fondato, nel 2014, la Pmc Wagner, società di mercenari - ... Leggi su globalist (Di lunedì 26 settembre 2022) Evgeny, Re dei servizi di catering per scuole, caserme e Cremlino, con un comunicato è uscito allo scoperto e ha confermato di aver, nel 2014, la Pmc, società di mercenari - ...

Marinina14 : RT @carlo_taormina: Questo Zelensky è un pazzo oligarca che insegue gloria personale.Ha chiesto a Biden armi per invadere la Russia.Biden h… - fabiopieranton1 : RT @carlo_taormina: Questo Zelensky è un pazzo oligarca che insegue gloria personale.Ha chiesto a Biden armi per invadere la Russia.Biden h… - ilPontormo : RT @carlo_taormina: Questo Zelensky è un pazzo oligarca che insegue gloria personale.Ha chiesto a Biden armi per invadere la Russia.Biden h… - RaffaellaP6 : RT @carlo_taormina: Questo Zelensky è un pazzo oligarca che insegue gloria personale.Ha chiesto a Biden armi per invadere la Russia.Biden h… - AnnaLizzy68 : RT @carlo_taormina: Questo Zelensky è un pazzo oligarca che insegue gloria personale.Ha chiesto a Biden armi per invadere la Russia.Biden h… -