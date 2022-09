Raspadori, Di Marco, Donnarumma: 2-0 all’Ungheria (Di lunedì 26 settembre 2022) – I gol rifilati all’Ungheria non sono due, sono almeno quattro. Sì, perché ai due di Raspadori e di Di Marco (congratulazioni, è il 1.500esimo gol della nazionale italiana), bisogna aggiungere le eccezionali parate di Donnarumma, che hanno evitato alla nazionale italiana di calcio di prenderne a sua volta due che apparivano sicuri di finire dentro la porta. L’Italia ha dominato il gioco per 70 minuti, contro una squadra scesa in campo convinta di fare un solo boccone degli avversari. Ma gli ultimi 20 minuti, brrr, da paura. I nostri apparivano ormai stanchi, senza più idee, senza più la forza di aggredire. Per fortuna, l’Ungheria non è mai riuscita a concretizzare la prevalenza in campo. E quando pareva esserci riuscita, ci ha pensato Donnarumma alla sua maniera. Al 27’ del primo tempo il gol di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 settembre 2022) – I gol rifilatinon sono due, sono almeno quattro. Sì, perché ai due die di Di(congratulazioni, è il 1.500esimo gol della nazionale italiana), bisogna aggiungere le eccezionali parate di, che hanno evitato alla nazionale italiana di calcio di prenderne a sua volta due che apparivano sicuri di finire dentro la porta. L’Italia ha dominato il gioco per 70 minuti, contro una squadra scesa in campo convinta di fare un solo boccone degli avversari. Ma gli ultimi 20 minuti, brrr, da paura. I nostri apparivano ormai stanchi, senza più idee, senza più la forza di aggredire. Per fortuna, l’Ungheria non è mai riuscita a concretizzare la prevalenza in campo. E quando pareva esserci riuscita, ci ha pensatoalla sua maniera. Al 27’ del primo tempo il gol di ...

mircojuve94 : Mr Robot Raspadori ancora in gol Capitan Bonucci ancora maestoso Donnarumma fenomeno Bravo Di Marco Ottima Italia… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Ungheria-Italia 0-2: Di Marco e Raspadori guidano al primato Mancini. Rossi ko - Mediagol : Ungheria-Italia 0-2: Di Marco e Raspadori guidano al primato Mancini. Rossi ko - StefanoGrestini : RT @mantegazziani: Maschia prova della nostra Nazionale! In una azzurra divisa come i cieli dell’italica volta, l’autarchico manipolo guida… - LoredanaCarna : RT @breakingnewsit: TT: Pamela, #belprati, Giulia Salemi, Final Four, Marco Bellavia, Raspadori, Mark e Macedonia -