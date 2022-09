Piazza Affari in rialzo, spread senza scossoni: "Mercati prudenti, in attesa delle prime mosse di Governo" (Di lunedì 26 settembre 2022) Salgono i bancari e Tim alla Borsa di Milano. Per gli analisti è previsto un assestamento del differenziale Btp/Bund tra 230 e 250 punti base Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 settembre 2022) Salgono i bancari e Tim alla Borsa di Milano. Per gli analisti è previsto un assestamento del differenziale Btp/Bund tra 230 e 250 punti base

