Per Letta è sempre colpa degli altri (Di lunedì 26 settembre 2022) Giorgia Meloni ha vinto, Enrico Letta e Matteo Salvini sono i conclamati sconfitti, Giuseppe Conte è riuscito nell’impresa di resuscitare i resti di un M5S post-scissione dato per morto fino a poche settimane fa e l’agenda Draghi... Leggi su europa.today (Di lunedì 26 settembre 2022) Giorgia Meloni ha vinto, Enricoe Matteo Salvini sono i conclamati sconfitti, Giuseppe Conte è riuscito nell’impresa di resuscitare i resti di un M5S post-scissione dato per morto fino a poche settimane fa e l’agenda Draghi...

Giorgiolaporta : Qualcuno ha visto Enrico #Letta? E' un grave sgarbo che il capo dell'#opposizione non abbia ancora chiamato chi ha… - you_trend : ?? Il Segretario del PD Letta ha appena annunciato che non correrà per la carica di segretario al prossimo congresso… - riotta : Per sinistre @pdnetwork malgrado impegno #Letta, cruciale un esame di coscienza. In ritardo di 10 anni. Leadership.… - CarmineFebo666 : @vallelucaf @settecoppeotto Renzi, Calenda, Letta ecc no, e nessun altro per il momento. Magari in futuro potrebbero tornarci però. - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: 'Se siamo arrivati al governo Meloni è per via del fatto che Giuseppe Conte ha fatto cadere Draghi' ha aggiunto il segret… -