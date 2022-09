Pd: Ceccanti, 'sconfitta netta sia occasione per ripartire' (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Al netto del risultato in controtendenza ottenuto a Pisa città, dove abbiamo migliorato di ben 4.4 punti percentuali rispetto al 2018, la sconfitta in provincia è stata netta e non serve cercare giustificazioni o capri espiatori". Così Stefano Ceccanti del Pd tra i non eletti della tornata elettorale. "Quello che oggi possiamo registrare è soltanto il fatto che per la prima volta nella sua vita il Pd si è presentato senza una chiara proposta di Governo ma solo con l'intento di ridurre il danno di una sconfitta data per certa. Un limite che, a mio avviso, deve essere la base di partenza per ogni riflessione futura a partire dal congresso già annunciato dal segretario Enrico Letta che ringrazio". "Il Partito Democratico è composta da tante donne e tanti uomini che, quotidianamente, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Al netto del risultato in controtendenza ottenuto a Pisa città, dove abbiamo migliorato di ben 4.4 punti percentuali rispetto al 2018, lain provincia è statae non serve cercare giustificazioni o capri espiatori". Così Stefanodel Pd tra i non eletti della tornata elettorale. "Quello che oggi possiamo registrare è soltanto il fatto che per la prima volta nella sua vita il Pd si è presentato senza una chiara proposta di Governo ma solo con l'intento di ridurre il danno di unadata per certa. Un limite che, a mio avviso, deve essere la base di partenza per ogni riflessione futura a partire dal congresso già annunciato dal segretario Enrico Letta che ringrazio". "Il Partito Democratico è composta da tante donne e tanti uomini che, quotidianamente, ...

il_cappellini : Anche alla Camera i collegi uninominali sono un disastro per il Pd: in Toscana verso la sconfitta Ceccanti a Pisa,… - andrea_ceccanti : se abbiamo paura di @GiorgiaMeloni vuol dire che abbiamo paura della nostra democrazia! a lei buon lavoro, a chi no… - fdamonte : RT @il_cappellini: Anche alla Camera i collegi uninominali sono un disastro per il Pd: in Toscana verso la sconfitta Ceccanti a Pisa, Nanni… - DLFederico98 : RT @you_trend: ?? DECISION DESK Quorum/YouTrend per @SkyTG24: - Edoardo Ziello (CDX) è eletto deputato nel collegio di Pisa. Sconfitto Stefa… - Bruno_Mondolivo : RT @you_trend: ?? DECISION DESK Quorum/YouTrend per @SkyTG24: - Edoardo Ziello (CDX) è eletto deputato nel collegio di Pisa. Sconfitto Stefa… -