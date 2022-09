“Non toccherete il RDC”: la rivincita di Conte con il M5S (di gran lunga) il primo partito al Sud | VIDEO (Di lunedì 26 settembre 2022) Negli ultimi mesi, il MoVimento 5 Stelle era indicato come il partito più in crisi (insieme alla Lega). Nel corso delle settimane di campagna elettorale, però, questa percezione è cambiata e i risultati M5S lo confermano. Ovviamente siamo ben lontani dai consensi ottenuti il 4 marzo del 2018 (quelli che portarono alla complicata formazione di un governo in alleanza con il Carroccio), ma l’indicatore del sentimento popolare arriva dal Sud Italia: in tutte le Regioni, infatti, i pentastellati hanno continuato a fare incetta di voti, issandosi come primo partito. Risultati M5S, è il primo partito nelle regioni del Sud Italia I dati quesi ufficiali di questa tornata elettorale, infatti, certificano come le regioni meridionali continuino a rappresentare lo zoccolo duro per Giuseppe Conte e ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Negli ultimi mesi, il MoVimento 5 Stelle era indicato come ilpiù in crisi (insieme alla Lega). Nel corso delle settimane di campagna elettorale, però, questa percezione è cambiata e i risultati M5S lo confermano. Ovviamente siamo ben lontani dai consensi ottenuti il 4 marzo del 2018 (quelli che portarono alla complicata formazione di un governo in alleanza con il Carroccio), ma l’indicatore del sentimento popolare arriva dal Sud Italia: in tutte le Regioni, infatti, i pentastellati hanno continuato a fare incetta di voti, issandosi come. Risultati M5S, è ilnelle regioni del Sud Italia I dati quesi ufficiali di questa tornata elettorale, infatti, certificano come le regioni meridionali continuino a rappresentare lo zoccolo duro per Giuseppee ...

neXtquotidiano : “Non toccherete il RDC”: la rivincita di #Conte con il #M5S (di gran lunga) il primo partito al Sud | VIDEO - RODOLFOPRENESTI : @lucianocapone da domani bye bye all opposizione fatevene una ragione se comandera qualcuno sara il cdx se qualcun… - Skittygoa : 9. lasciare che lo scrutatore vi trovi sulla lista elettorale, vi porga matita e scheda che NON TOCCHERETE, chieden… - Skittygoa : 2.presentare documento di riconoscimento, lasciare che lo scrutatore vi trovi sulla lista elettorale, vi porga mati… - e_joker007 : @fattoquotidiano @scannavo Non toccherete mai il fondo, innquestomsiete insuperabili #graduidamende -