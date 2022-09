Italia under 21, solo 1-1 col Giappone: non basta l’eurogol di Colombo (Di lunedì 26 settembre 2022) L’Italia under 21 non va oltre l’1-1 contro i pari età del Giappone nell’amichevole di Castel di Sangro. Non basta la rete di Lorenzo Colombo ai ragazzi di Nicolato, che non riescono a reagire dopo il ko con l’Inghilterra. Sotto la pioggia i ritmi non sono alti. L’Italia controlla il gioco e al 18? va vicino al gol con il diagonale di Udogie che sfila largo. Al 36? però il Giappone va ad un passo dal vantaggio, con Hosoya che cerca il tocco sotto a tu per tu con Caprile senza inquadrare lo specchio. Un minuto dopo altra occasione per gli ospiti: palla in profondità, Hisoya si allunga e in spaccata impegna Caprile che respinge. Al 38? gli azzurrini trovano il gol: la pressione di Esposito libera al tiro Colombo che opta per la conclusione al volo e fa ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) L’21 non va oltre l’1-1 contro i pari età delnell’amichevole di Castel di Sangro. Nonla rete di Lorenzoai ragazzi di Nicolato, che non riescono a reagire dopo il ko con l’Inghilterra. Sotto la pioggia i ritmi non sono alti. L’controlla il gioco e al 18? va vicino al gol con il diagonale di Udogie che sfila largo. Al 36? però ilva ad un passo dal vantaggio, con Hosoya che cerca il tocco sotto a tu per tu con Caprile senza inquadrare lo specchio. Un minuto dopo altra occasione per gli ospiti: palla in profondità, Hisoya si allunga e in spaccata impegna Caprile che respinge. Al 38? gli azzurrini trovano il gol: la pressione di Esposito libera al tiroche opta per la conclusione al volo e fa ...

