Italia a caccia dell’ottimismo | una vittoria in Ungheria per chiudere un 2022 orribile

La ferita della mancata partecipazione ai Mondiali resta aperta e non si può cancellare, ma un 2022 orribile per la Nazionale, che prima a Palermo è stata estromessa dalla coppa del mondo in Qatar, quindi sconfitta con l'Argentina la Finalissima tra le vincitrici dei tornei continentali più prestigiosi, infine reduce dalla scoppola con la Germania e da altre prestazioni sottotono, può essere lenito e trasformarsi in un finale all'insegna del sorriso. C'è solo un modo per farlo, è battere l'Ungheria e qualificarsi per il secondo anno di fila alle Final Four di Nations League. Competizione inutile, è vero, ma è pur sempre un trofeo da mettere in bacheca. Proprio con la sconfitta nelle scorse Finals per mano della Spagna, peraltro giocate in casa, è iniziato il piccolo grande dramma azzurro: un mese dopo arrivava il pareggio con la ...

