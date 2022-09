Iran, chi era la ragazza con la coda Hadis Najafi, simbolo delle proteste anti-velo: uccisa dalla polizia a colpi di pistola (Di lunedì 26 settembre 2022) La ragazza con la coda Hadis Najafi era diventata un simbolo nelle manifestazioni anti-velo scoppiate in Iran dopo la morte di un’altra ragazza Mahsa Amini. Hadis con quel gesto di legarsi i capelli prima di affrontare la polizia era diventata molto famosa soprattutto sui social tra i ragazzi e ragazza. Purtroppo, la sua vita è stata spezzata per sempre dalla polizia. Iran, chi era la ragazza con la coda Hadis Najafi, simbolo delle proteste anti-velo Le proteste in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 26 settembre 2022) Lacon laera diventata unnelle manifestazioniscoppiate indopo la morte di un’altraMahsa Amini.con quel gesto di legarsi i capelli prima di affrontare laera diventata molto famosa soprattutto sui social tra i ragazzi e. Purtroppo, la sua vita è stata spezzata per sempre, chi era lacon laLein ...

