Il trionfo di Giorgia Meloni, a un passo dal governo. I complimenti di Orban (Di lunedì 26 settembre 2022) Giorgia Meloni è a un passo dal trionfo . All'Hotel Parco dei Principi, dove Fratelli d'Italia ha organizzato la serata elettorale, c'è grande ottimismo, tuttavia regna la cautela e la prudenza. ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 26 settembre 2022)è a undal. All'Hotel Parco dei Principi, dove Fratelli d'Italia ha organizzato la serata elettorale, c'è grande ottimismo, tuttavia regna la cautela e la prudenza. ...

CorriereUmbria : Trionfo del centrodestra, Fratelli d'Italia primo partito. Giorgia Meloni esulta: 'Pronti a risollevare il Paese' |… - maiameraime : @borghi_claudio Ho mantenuto il voto in casa cdx, turandomi il naso e non sprecando il voto. Poteva essere un trio… - NPrevalebunt : @Libero_official Renato Zero alias Renato Fiacchini, con la tessera del partito comunista, come la quasi totalità d… - repair_active : Italia: trionfo per Giorgia Meloni – Affermazione storica: FdI primo partito con oltre il 25%, la coalizione di cen… - RaiNews : È la musica di Rino Gaetano la colonna sonora del trionfo di Giorgia Meloni. Al termine del brevissimo intervento d… -