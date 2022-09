Gf Vip 7, Charlie Gnocchi vittima di uno scherzo di Nikita Pelizon non la prende bene: “Sei un’imbeci*e, non capisci un ca*o!” (Di lunedì 26 settembre 2022) Senza cellulare né televisione, gli inquilini del Grande Fratello Vip ogni giorno devono inventarsi qualcosa da fare per combattere la noia. Per fortuna la produzione del reality show ogni anno mette a disposizione dei suoi Vipponi palestra, piscina, un grande giardino e anche una spa, facendoci quasi invidiare la loro clausura forzata! Tuttavia a loro pare non bastare, soprattutto quando scende la notte e la monotonia inizia a farsi sentire ancora più forte. Perciò perché non organizzare uno scherzetto? Sarà stato questo il pensiero di Nikita Pelizon quando ha deciso di organizzare uno scherzo ai danni di Charlie Gnocchi? Ancora sveglia insieme ad altri pochi inquilini, l’ex concorrente di Pechino Express ha pensato bene (o male, se pensiamo al punto di vista di ... Leggi su isaechia (Di lunedì 26 settembre 2022) Senza cellulare né televisione, gli inquilini del Grande Fratello Vip ogni giorno devono inventarsi qualcosa da fare per combattere la noia. Per fortuna la produzione del reality show ogni anno mette a disposizione dei suoi Vipponi palestra, piscina, un grande giardino e anche una spa, facendoci quasi invidiare la loro clausura forzata! Tuttavia a loro pare non bastare, soprattutto quando scende la notte e la monotonia inizia a farsi sentire ancora più forte. Perciò perché non organizzare uno scherzetto? Sarà stato questo il pensiero diquando ha deciso di organizzare unoai danni di? Ancora sveglia insieme ad altri pochi inquilini, l’ex concorrente di Pechino Express ha pensato(o male, se pensiamo al punto di vista di ...

