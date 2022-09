Ferrovia Ponte-Bergamo-Montello, via libera al potenziamento (Di lunedì 26 settembre 2022) Infrastrutture. Via libera da Regione Lombardia al progetto definitivo per il potenziamento della linea Ferroviaria Ponte San Pietro-Bergamo-Montello, in particolare per la parte dell’intervento che consiste nell’adeguamento di una tratta di circa 700 metri per il completamento del raddoppio da Curno a Bergamo. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 26 settembre 2022) Infrastrutture. Viada Regione Lombardia al progetto definitivo per ildella lineariaSan Pietro-, in particolare per la parte dell’intervento che consiste nell’adeguamento di una tratta di circa 700 metri per il completamento del raddoppio da Curno a

DanieleMondell4 : RT @MauroV1968: @vitalbaa Gli influencer non contano nulla. Al massimo influenzano la scelta su quale marca di scarpe o di profumo comprare… - MauroV1968 : @vitalbaa Gli influencer non contano nulla. Al massimo influenzano la scelta su quale marca di scarpe o di profumo… - giuseppe1490 : Schifani presidente che parla di ponte sullo stretto e all’aeroporto di Comiso. Spero pensi pure a come arrivare a… - ferpress : #Lombardia: ok a progetto definitivo per potenziare #ferrovia Ponte S.Pietro-Bergamo-Montello - - infoitinterno : FERROVIA PONTE-BERGAMO-MONTELLO, DA REGIONE LOMBARDIA VIA LIBERA AL PROGETTO DEFINITIVO PER IL POTENZIAMENTO DELLA… -