(Di lunedì 26 settembre 2022) La pausa della seconda metà di settembre per quanto riguarda il Mondiale di Formula Uno 2022 sta per giungere al termine. Nel prossimo fine settimana, infatti, sarà tempo del Gran Premio di Singapore, che torna in calendario dopo le due ultime cancellazioni per colpa della pandemia. La grande domanda che rimane nel Circus, a questo punto, non può che riguarquando sarà la Ferrari aal successo, sin in fatto di vittorie di tappa, sia di titoli iridati. Il team principal della scuderia di Maranello,, ha provato a fare il punto della situazione all’interno della scuderia con il Cavallino Rampante. L’occasione è stata il “Festival dello sport” di Trento. Per prima cosa il nativo di Losanna ha spiegato cosa si aspetta dai suoi due piloti: “…più vittorie. Io lo dico e lo ripeto: ...

OA_Sport : #F1, Mattia #Binotto: “Per tornare a vincere dovremo dare il 130% e tornare alla mentalità dei tempi di #Schumacher… - MarianoFroldi : Vorrei sommessamente ricordare che oggi, #lunedì #26settembre, Santi Cosma e Damiano, Ignazio Ruota è ancora capo s… - MarianoFroldi : Vorrei sommessamente ricordare che oggi, #domenica #25settembre, San Cleofa, Ignazio Ruota è ancora capo stratega d… - Rossonera_21 : RT @FabRubronegro: Ho votato la competenza, ho votato chi la sa più degli altri, ho votato chi può dare speranza a questo paese, per quello… - stre7_1899 : RT @FabRubronegro: Ho votato la competenza, ho votato chi la sa più degli altri, ho votato chi può dare speranza a questo paese, per quello… -

OA Sport

Intervistato dalla stampa durante l'ultimo Festival dello Sport, rassegna tenutasi a Trento,ha ribadito la propria fiducia in Charles Leclerc e Carlos Sainz, evidenziando come l'attuale coppia della Ferrari sia non solo la più completa, ma anche la migliore all'interno dello ...ritiene che la Ferrari abbia la migliore coppia di piloti e una delle migliori vetture di questa stagione, ma assicura che devono ancora migliorare per poter consolidare i buoni ... F1, Mattia Binotto: "Per tornare a vincere dovremo dare il 130% e tornare alla mentalità dei tempi di Schumacher" F1 Jean Todt al Festival dello Sport: “la Ferrari sta facendo bene, ma per vincere serve eccellenza a tutti i livelli” ...Intervistato dalla stampa durante l'ultimo Festival dello Sport, rassegna tenutasi a Trento, Mattia Binotto ha ribadito la propria fiducia in Charles Leclerc e Carlos Sainz, evidenziando come l'attual ...