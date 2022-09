Ex ballerina di Amici sbarca a Ballando con le stelle albanese: ecco chi è (Di lunedì 26 settembre 2022) In queste ore è appena trapelata una splendida notizia che riguarda un’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi. La persona in questione è stata ingaggiata nel cast di Ballando con le stelle versione albanese. Il pubblico di Canale 5 ha conosciuto questa persona durante la quattordicesima edizione del talent show. Vediamo, dunque, di chi si tratta. ecco chi è l’ex ballerina di Amici ingaggiata nel cast di Ballando con le stelle albanese Un’ex ballerina di Amici entrerà presto a far parte del cast di Ballando con le stelle albanese. A diramare la notizia ufficiale è stato direttamente lo staff che gestisce la pagina ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 26 settembre 2022) In queste ore è appena trapelata una splendida notizia che riguarda un’exdidi Maria De Filippi. La persona in questione è stata ingaggiata nel cast dicon leversione. Il pubblico di Canale 5 ha conosciuto questa persona durante la quattordicesima edizione del talent show. Vediamo, dunque, di chi si tratta.chi è l’exdiingaggiata nel cast dicon leUn’exdientrerà presto a far parte del cast dicon le. A diramare la notizia ufficiale è stato direttamente lo staff che gestisce la pagina ...

Cosmopolitan_IT : La ballerina, confermata tra i professionisti del talent, ha condiviso su Instagram un messaggio per lo show che l'… - tuttopuntotv : Ex ballerina di Amici sbarca a Ballando con le stelle albanese: ecco chi è #ballandoconlestelle #amici22 - IsaeChia : #Amici, una ex ballerina del talent diventa giudice nella versione albanese di Ballando con le Stelle - FebyTH : RT @youresogolden41: @ManilaFanizza @heythereelena La Celentano è quella più in grado di giudicare i ballerini. Amici non è una scuola di p… - AmiciSpecialiu1 : RT @vitaparanoiiaa: nuova ballerina di amici -