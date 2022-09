Erdogan rivela | ' Putin potrebbe tornare a trattare con l' Ucraina'

'La Russia potrebbe tornare a negoziare con l'Ucraina', lo avrebbe ammesso il presidente russo Vladimir Putin durante i colloqui con l'omologo turco Recepa Samarcanda. Lo ha riferito il ministro degli Esteri di Ankara Mevlüt Cavusoglu, citato dall'agenzia di stampa statale russa Tass. Putin solleva dall'incarico l'ambasciatore presso la Ue ...Cavusoglu ha poi aggiunto cheintende continuare i contatti con Putin e con il presidente ucraino Vladimir Zelensky per una soluzione diplomatica e per una 'pace giusta per Kiev'. '...Putin avrebbe detto a Erdogan di essere pronto a negoziare con Kiev, è quanto emerge dall'ultimo colloquio tra i due a Samarcanda.Il presidente russo lo avrebbe affermato durante i colloqui con l'omologo turco a Samarcanda, lo riporta l'agenzia statale russa Tass ...