Entra al seggio e strappa le schede elettorali

TheMadQueen10 : RT @shelovesvz: il voto è segreto e poi entra al seggio così - Scimmiapelatina : Differenze generazionali. Entra una coppia di 65 anni, lei ha portato la sua tessera elettorale e non quella del ma… - Lorenzored17 : Immaginatevi questo che viene col gommone o direttamente a nuoto, arriva al seggio tutto bagnato, entra nella cabin… - olympvia : RT @reptheestallion: il voto è segreto e poi entra al seggio così - BalzanoBeatrice : RT @cancellidimzznt: il voto è segreto e poi entra al seggio cosi -

Repubblica Roma

Chi sono i candidati vip che hanno vinto le , la 'moglie' di Silvio Berlusconi, avrà unalla Camera in Sicilia. In Moliseil presidente della Lazio , battendo il M5s Ottavio Balducci e Rossella Gianfagna del centrodestra. La candidata di Fratelli d'Italia è rieletta al ...NonEnrico Rossi, ex governatore, battuto dal quasi omonimo Fabrizio Rossi (Fdi) a Grosseto; ... Un big democratico come Andrea Romano perde nel capoluogo labronico ila favore di Chiara ... Seggi pazzi alle elezioni a Roma. Chi non crede all'antifrode e chi entra in cabina cantando: "Vado nella tre! Papapà!" SULMONA (ORE 9:01) – Sui 13 posti disponibili in base ai dati ancora parziali, nove sono sicuri: anche in Abruzzo Fratelli d’Italia fa il pieno portando in parlamento due senatori e quattro deputati, ...l centrodestra si aggiudica tutti i collegi uninominali di camera e Senato ad eccezione di quello Cosenza-Tirreno con il testa a testa tra Orrico e Gentile ...