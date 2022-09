Elezioni | al centrodestra i due collegi lucani | eletta Casellati

(Di lunedì 26 settembre 2022) ROMA – In Basilicata la coalizione diha conquistato gli unici dueuninominali, ridisegnati dal taglio dei parlamentari, uno per Camera. In particolare, al Senato, quando mancano poche sezioni scrutinate, è consolidato il successo della presidente uscente di Palazzo Madama, Elisabetta(Forza Italia), al 36%. Alle sue spalle Antonio Materdomini (M5S) con il 24,3%, Ignazio Petrone (centrosinistra) con il 21,8% e poi Mariangela Guerra (Terzo Polo) al 12,3%. Alla Camera, invece, rieletto il deputato uscente Salvatore Caiata (Fratelli d’Italia) con il 37,8%. Poi Viviani Verri (M5S) con il 25,3%, Francesco Pietrantuono (centrosinistra) con il 21,4% e Luca Braia (Terzo Polo) con il 10%. L'articolo L'Opinionista.

Per quanto riguarda il Senato, il centrodestra ottiene 112 seggi, seguito dal centrosinistra, che ne ottiene 39, mentre il M5S occupa 28 seggi. Al Terzo Polo, invece, vanno 9 seggi. ROMA - In Basilicata la coalizione di centrodestra ha conquistato gli unici due collegi uninominali, ridisegnati dal taglio dei parlamentari, uno per ...