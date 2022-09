Domenica In, Mara Venier esplode: “Mando in tilt…”. Panico in regia (Di lunedì 26 settembre 2022) Momenti di Panico durante la diretta di ieri di Domenica In. A scatenarli la padrona di casa, Mara Venier, che si è “ribellata” alla regia! Mara Venier è la padrona… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 26 settembre 2022) Momenti didurante la diretta di ieri diIn. A scatenarli la padrona di casa,, che si è “ribellata” allaè la padrona… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

mara_carfagna : Domenica mettiamo tutti una “X” sul simbolo di @Azione_it - @ItaliaViva. Cambiamo l’Italia, sul serio! #BuonVoto - Dandy00629191 : @GiusCandela Serviva un cambio a Domenica In. Ma anche Zia Mara purtroppo non ha la lucidità per capire quando è il momento di smettere. - napoliforever89 : RT @VigilanzaT: @Boomerissima Le fasi Auditel di Mara Venier: 1) Silenzio -> 2) Annuncio/piagnisteo: 'Questo è l'ultimo anno di Domenica In… - Gio55981465 : RT @VigilanzaT: @Boomerissima Le fasi Auditel di Mara Venier: 1) Silenzio -> 2) Annuncio/piagnisteo: 'Questo è l'ultimo anno di Domenica In… - zazoomblog : Mara Venier la gaffe in diretta non sfugge: l’ha fatta grossa a Domenica In - #Venier #gaffe #diretta #sfugge: -