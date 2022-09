Domenica In, Mara Venier e la gaffe con Elodie: non conosce Andrea Iannone? (Di lunedì 26 settembre 2022) «Sei innamorata?» chiede Mara Venier a Elodie, sua ospite a Domenica In per parlare del film “Ti mangio il cuore”. La cantante non risponde in maniera diretta, forse perchè non ha ancora chiaro il suo sentimento: «Allora.. Sono in un periodo molto belllo ma comunque mi frequento con Andrea da un paio di mesi..» ribatte, ricalcando la storia d’amore in corso d’opera con Andrea Iannone, ormai balzata agli onori delle cronache rosa. E qui, la gaffe di Zia Mara: «Si chiama Andrea questo ragazzo?» mostrando di non sapere chi sia il ragazzo che frequenta Elodie. Ma il tutto è ricalcato dallo sfondo sul led in sottofondo: le foto di Chi che ritraggono Elodie e Iannone in ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 26 settembre 2022) «Sei innamorata?» chiede, sua ospite aIn per parlare del film “Ti mangio il cuore”. La cantante non risponde in maniera diretta, forse perchè non ha ancora chiaro il suo sentimento: «Allora.. Sono in un periodo molto belllo ma comunque mi frequento conda un paio di mesi..» ribatte, ricalcando la storia d’amore in corso d’opera con, ormai balzata agli onori delle cronache rosa. E qui, ladi Zia: «Si chiamaquesto ragazzo?» mostrando di non sapere chi sia il ragazzo che frequenta. Ma il tutto è ricalcato dallo sfondo sul led in sottofondo: le foto di Chi che ritraggonoin ...

