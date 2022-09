Di Maio sconfitto | è fuori dal Parlamento Casini supera Sgarbi | battuti Bonino e Calenda

(Di lunedì 26 settembre 2022) Le sfide nei collegi illustri: nessun problema per Berlusconi a Monza e Lotito in Molise. Santanché s’impone su Cottarelli, Rauti si prende Sesto San Giovanni

Risultato decisamente negativo per il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, e leader di Impegno civico, Luigi Di, che vienenel collegio di Napoli ...Un tempo che non sarà più politicamente presente - almeno dal punto di vista operativo - nella vita di Luigi Dinel collegio uninominale della Camera di Napoli Fuorigrotta dal ...(Adnkronos) – Nel collegio di Bologna del Senato Pier Ferdinando Casini batte Vittorio Sgarbi, 40% contro 32,3; Giulio Tremonti viene sconfitto da Benedetto Della Vedova, 37,8 a 30,3, nel collegio di ...Non c'è solo di Di Maio tra quelli che non torneranno nei Palazzi: fuori anche Emma Bonino e Monica Cirinnà. Tracollo Pd nelle roccaforti rosse ...