Danimarca-Francia 2-0 | Eriksen | “Abbiamo giocato partita di controllo”

DSM_134 : @Cuge78 @Prima_Vera56 @Lollo__25 Tipo Danimarca, Germania e Francia, così per fare due esempi? Tipo che vieni a dir… - MilanPress_it : La Danimarca batte la Francia: parla Simon Kjaer???????? #MilanPress - PaolaRgnm : RT @GoalItalia: Eriksen incanta con la Danimarca: prova super contro la Francia nello stadio dove 15 mesi fa ha rischiato la vita ?? ???? htt… - matildadeitw : spagna, francia, danimarca o svezia? - GoalItalia : Eriksen incanta con la Danimarca: prova super contro la Francia nello stadio dove 15 mesi fa ha rischiato la vita ??… -

Diretta/(risultato finale 2 - 0): danesi secondi, francesi salvi PRONOSTICO E QUOTE Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Inghilterra Germania in base alle quote ...LE ALTRE -, ko in, il 2 - 0 lascia i transalpini al terzo posto ma . La grande prestazione di Eriksen e compagni non vale la Final Four: si qualifica la Croazia, che batte 3 - 1 l'...L'attaccante del Real Madrid è il principale indiziato per raccogliere l'eredità di Lionel Messi, vincitore della scorsa edizione. Intanto il ct della Francia spende parole al miele per lui ...La Nazionale francese sconfitta in Danimarca, con le reti di Dolberg e Skov Olsen a sancire il 2-0. Nonostante la prestiisgiosa vittoria non garantisce ai danesi la Final Four. Nel girone è la Croazia ...