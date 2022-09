Chi non entra in Parlamento (Di lunedì 26 settembre 2022) A scrutinio quasi concluso restano fuori dal nuovo Parlamento i candidati di Italexit (sotto al 2%), Unione popolare 1,4%, Italia sovrana e popolare 1,2%. Disperdono i loro voti anche Noi moderati e Impegno civico sotto all'1%. Leggi su europa.today (Di lunedì 26 settembre 2022) A scrutinio quasi concluso restano fuori dal nuovoi candidati di Italexit (sotto al 2%), Unione popolare 1,4%, Italia sovrana e popolare 1,2%. Disperdono i loro voti anche Noi moderati e Impegno civico sotto all'1%.

heather_parisi : Dear Italians, oggi non è tempo di cicale ma di formiche. Non lasciate che altri decidano x voi. Andate a votare. P… - matteosalvinimi : In tantissimi mi state scrivendo che avete già votato: GRAZIE! Col sorriso e idee chiare, la voglia di proteggere l… - BelpietroTweet : Questa domenica il Pd non gioca per vincere, ma per sabotare chi vince. I sondaggi, per quanto possano sbagliare, e… - ellygatta81 : RT @DeviStareCalmo: Io almeno ho votato, ci ho provato e non avrò nulla da rimproverarmi. Chi non ha votato deve stare zitto, CAZ7O!!!! - pontone_f : @creuscher Quello che mi spaventa non è l'ideologia che può avere quel partito o quell'altro. Sono spaventato da ch… -