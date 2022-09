Che fine farà il Reddito di Cittadinanza, cosa dice il programma di Fratelli d’Italia (Di lunedì 26 settembre 2022) In molti si chiedono, oggi 26 settembre, che fine darà il Reddito di Cittadinanza dopo i risultati chiari ed eclatanti delle elezioni politiche appena svolte. La vittoria marcata del partito di Fratelli d’Italia, di certo incaricato di formare il nuovo Governo, pone molti dubbi sul prosieguo dell’erogazione del contributo. Tra programmi elettorali e prime dichiarazioni, vale davvero la pena chiarire cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane e poi mesi. Il programma di Fratelli d’Italia Non ci sarebbero dubbi su che fine farà il Reddito di Cittadinanza, considerando solo quanto riportato nel programma di Fratelli ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 26 settembre 2022) In molti si chiedono, oggi 26 settembre, chedarà ildidopo i risultati chiari ed eclatanti delle elezioni politiche appena svolte. La vittoria marcata del partito di, di certo incaricato di formare il nuovo Governo, pone molti dubbi sul prosieguo dell’erogazione del contributo. Tra programmi elettorali e prime dichiarazioni, vale davvero la pena chiarirepotrebbe accadere nelle prossime settimane e poi mesi. IldiNon ci sarebbero dubbi su cheildi, considerando solo quanto riportato neldi...

