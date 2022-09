Campania,boom M5s.Di Maio fuori, nessun collegio al Pd (Di lunedì 26 settembre 2022) Una Campania spaccata in due, con il Movimento Cinquestelle primo partito che fa cappotto dei seggi alla Camera a Napoli mentre il centrodestra si afferma nel resto delle province. La partita nell’uninominale – 21 parlamentari tra Montecitorio e Palazzo Madama – si chiude con 11 eletti per il M5s e 10 per il centrodestra. nessun collegio a Pd e progressisti, niente rielezione per Luigi Di Maio sconfitto dall’ex compagno di partito Sergio Costa. Il Terzo polo si ferma sopra il 5 per cento, al di sotto della media nazionale malgrado il sostegno annunciato da alcuni nomi di peso fuoriusciti da Forza Italia. In un territorio dove i percettori del reddito di cittadinanza toccano soglie record (229mila famiglie a maggio in Campania, contro le 224mila dell’intero Nord) il ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 26 settembre 2022) Unaspaccata in due, con il Movimento Cinquestelle primo partito che fa cappotto dei seggi alla Camera a Napoli mentre il centrodestra si afferma nel resto delle province. La partita nell’uninominale – 21 parlamentari tra Montecitorio e Palazzo Madama – si chiude con 11 eletti per il M5s e 10 per il centrodestra.a Pd e progressisti, niente rielezione per Luigi Disconfitto dall’ex compagno di partito Sergio Costa. Il Terzo polo si ferma sopra il 5 per cento, al di sotto della media nazionale malgrado il sostegno annunciato da alcuni nomi di pesousciti da Forza Italia. In un territorio dove i percettori del reddito di cittadinanza toccano soglie record (229mila famiglie a maggio in, contro le 224mila dell’intero Nord) il ...

