Calciomercato Napoli | chi è Joan Gonzalez

Leggi su zon

(Di lunedì 26 settembre 2022) Si sa, ormai ilha abituato i tifosi a colpi semplicemente clamorosi. Proprio per questo non fa scalpore il fatto che il nome di, obbiettivo degli azzurri per la prossima sessione di, sia affiancato proprio alla squadra partenopea. Proprio il responsabile dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, ha parlato dell’operazione ai microfoni di Radio Kiss Kiss: ”piace al? Dico solo che Giuntoli è molto competente e proprio come me viene dal marciapiede del calcio. E’ uno che sa che puntare sulla potenzialità dei calciatori, sa bene che questo aspetto crea molti vantaggi. Lui è un ragazzo molto attento e quindi sa vedere chi ha le qualità che escono fuori da un club come il Lecce. Ma siamo appena gli inizi.“ Gli ...