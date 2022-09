Brawn supporta Schumacher | merita di continuare in F1

(Di lunedì 26 settembre 2022) A dispetto del 50% di possibilità che trovi il rinnovo in Haas , prospettiva indicata recentemente da Guenther Steiner , per Mickla permanenza in Formula 1 il prossimo anno sembra passare ...

Footballnews24.it

A dispetto del 50% di possibilità che trovi il rinnovo in Haas , prospettiva indicata recentemente da Guenther Steiner , per Mick Schumacher la permanenza in Formula 1 il prossimo anno sembra passare ...A dispetto del 50% di possibilità che trovi il rinnovo in Haas , prospettiva indicata recentemente da Guenther Steiner , per Mick Schumacher la permanenza in Formula 1 il prossimo anno sembra passare ... Formula1, Monza 2006: vittoria e annuncio del ritiro di Michael Schumacher In bilico la permanenza in griglia nel 2023, Mick Schumacher incassa il supporto di Ross Brawn che non ha dubbi sulla velocità del pilota e sottolinea la necessità di maggior tempo ...