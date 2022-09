Basta con le chimere draghiane e neoliberiste: il Pd deve cambiare il proprio dna se vuole sopravvivere (di R. Parodi) (Di lunedì 26 settembre 2022) Tutto come previsto, dunque. La destra-destra stravince le elezioni politiche 2022, Giorgia Meloni con FdI è il premier in pectore della nuova legislatura. Il Pd e il M5S finiscono all’opposizione, vedremo chi terrà loro compagnia. L’analisi del voto è di una semplicità disarmante. FdI è il partito trionfatore e la sua leader la donna-politico che raccoglie l’eredità (avvelenata, altro che il governo dei Migliori!) di Mario Draghi. Finiscono in fumo tutte le ipotizzate alternative di governo, compresa quella – più una speranza che una prospettiva reale – di un nuovo governo di tutti, consolatorio mantra agitato nelle settimane di vigilia da parte di chi non voleva rassegnarsi all’inevitabile. Gli sconfitti hanno un nome e un cognome. Il Pd di Enrico Letta, la Lega di Matteo Salvini. Letta ha condotto una campagna elettorale disastrosa e guai a chi glielo faceva notare. L’informazione ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 settembre 2022) Tutto come previsto, dunque. La destra-destra stravince le elezioni politiche 2022, Giorgia Meloni con FdI è il premier in pectore della nuova legislatura. Il Pd e il M5S finiscono all’opposizione, vedremo chi terrà loro compagnia. L’analisi del voto è di una semplicità disarmante. FdI è il partito trionfatore e la sua leader la donna-politico che raccoglie l’eredità (avvelenata, altro che il governo dei Migliori!) di Mario Draghi. Finiscono in fumo tutte le ipotizzate alternative di governo, compresa quella – più una speranza che una prospettiva reale – di un nuovo governo di tutti, consolatorio mantra agitato nelle settimane di vigilia da parte di chi non voleva rassegnarsi all’inevitabile. Gli sconfitti hanno un nome e un cognome. Il Pd di Enrico Letta, la Lega di Matteo Salvini. Letta ha condotto una campagna elettorale disastrosa e guai a chi glielo faceva notare. L’informazione ...

TeresaBellanova : Grazie a tutte e a tutti quelli che con me e con noi in queste settimane ci sono stati. La mia esperienza parlamen… - AndreaVenanzoni : In quale quartiere snob e ricchissimo di quale ridente città francese o americana “minacceranno” (“minacceranno” e… - AlexBazzaro : Che bello. Eutanasia rapida e dritti nel contenitore. Basta con questo anacronistico rispetto per i morti. Viva il… - AlBizzotto : RT @ardigiorgio: #Decaro è sempre il primo degli sciacalli “basta con i capi correnti che fanno e disfano le liste. Lui lo dice. Chiedetegl… - viinterchild : RT @senonsonogigIi: e basta con la cazzata dei vecchi che se vi dicessi quanti giovani fascisti esistono solo nella mia città vi mettereste… -