Avatar è tornato in vetta alle classifiche mondiali a 13 anni dall' uscita

Avatar torna nelle prime posizioni delle classifiche globali, la riedizione dell'epico sci-fi nei cinema frutta altri 30, 5 milioni di incassi. Il pubblico cinefilo di tutto il mondo ha celebrato il ritorno di Avatar nei cinema a 13 anni dall'uscita recandosi in massa a rivedere il film di James Cameron in attesa dell'uscita del primo dei sequel annunciati, prevista per dicembre. Avatar detiene il titolo di maggior incasso di tutti i tempi film dal suo debutto, nel 2009. Primato che ha perso brevemente contro Avengers: Endgame del 2019, ma grazie alla sua riedizione del 2021 in Cina, Avatar ha raggiunto di nuovo la vetta. Avatar segna la seconda volta che James Cameron ottiene questa storica impresa al ...

