“Ah, ma sono suoi”. Alessandra Celentano e i boxer leopardati del ragazzo di Amici 22 (Di lunedì 26 settembre 2022) Ad Amici 22 si è registrato un momento davvero unico nel suo genere, con Alessandra Celentano protagonista. Infatti, nel daytime del 26 settembre lei si è fatta vedere con delle mutande leopardate in mano e si è poi capito cosa sia realmente successo. Un allievo ha innanzitutto deciso di scriverle una lettera, che è iniziata così: “Cara Maestra Celentano, le scrivo questa lettera indossando il meraviglioso pigiama di seta blu che mi ha fatto recapitare. Purtroppo durante la puntata ho cercato di sdrammatizzare il momento”. Il sito Novella 2000 ha poi riportato altre frasi, presenti in questa missiva. Ad Amici 22 Alessandra Celentano è quindi rimasta con queste mutande leopardate per una ragione ben precisa, di cui vi parleremo tra poco. La lettera è intanto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 settembre 2022) Ad22 si è registrato un momento davvero unico nel suo genere, conprotagonista. Infatti, nel daytime del 26 settembre lei si è fatta vedere con delle mutande leopardate in mano e si è poi capito cosa sia realmente successo. Un allievo ha innanzitutto deciso di scriverle una lettera, che è iniziata così: “Cara Maestra, le scrivo questa lettera indossando il meraviglioso pigiama di seta blu che mi ha fatto recapitare. Purtroppo durante la puntata ho cercato di sdrammatizzare il momento”. Il sito Novella 2000 ha poi riportato altre frasi, presenti in questa missiva. Ad22è quindi rimasta con queste mutande leopardate per una ragione ben precisa, di cui vi parleremo tra poco. La lettera è intanto ...

simofons : Da oggi la narrazione su Meloni cambierà notevolmente e tutto assumerà i toni del romanzo di formazione: Meloni che… - CarloCalenda : Queste sono le tue “persone perbene” ?@berlusconi?. Vergognati. E scusati. Altro che moderato ed europeista. Con Pu… - GiovaQuez : Zelensky: 'L'Ucraina potrà vivere in pace quando riavrà i suoi territori. Non ci sono scappatoie. Dobbiamo de-occup… - dejotwitta : RT @Skyclaw4: @bobocraxi @gparagone Mi permetta di dubitarne fortemente. #CentroDestra e #CentroSinistra sono maschere dello stesso sistema… - ec02f11c1a494d1 : RT @serena_gandhi: Salvini ha talmente insistito sulla delinquenza degli immigrati, che i suoi elettori ieri sono rimasti a casa per paura… -