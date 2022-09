“Accecati, non si rendono conto...”. Cacciari spara a zero sul Pd dopo la batosta (Di lunedì 26 settembre 2022) Massimo Cacciari, intervenuto ai microfoni della trasmissione «L'Italia s'è desta» su Radio Cusano Campus, ha commentato l'esito delle elezioni politiche del 25 settembre: “Scontato il risultato di GIorgia Meloni, anche se forse con un punto o due punti in più, scontatissima la sconfitta del centrosinistra che è andata a giocare a briscola con le regole dello scopone. Era evidente che serviva la coalizione. Importante la rimonta del Movimento 5 stelle al Sud e il conseguente crollo della Lega nelle regioni meridionali. La Lega è andata molto male in molte regioni e province, è in una situazione di grande crisi. Mi auguro che i conti li facciano anche in casa Pd”. “Al Pd - dice il filosofo ed sindaco di Venezia - è mancato tutto. È un partito che da anni non fa un congresso serio, dove i segretari vanno e vengono, un partito che non ha più radicamento in molte ... Leggi su iltempo (Di lunedì 26 settembre 2022) Massimo, intervenuto ai microfoni della trasmissione «L'Italia s'è desta» su Radio Cusano Campus, ha commentato l'esito delle elezioni politiche del 25 settembre: “Scontato il risultato di GIorgia Meloni, anche se forse con un punto o due punti in più, scontatissima la sconfitta del centrosinistra che è andata a giocare a briscola con le regole dello scopone. Era evidente che serviva la coalizione. Importante la rimonta del Movimento 5 stelle al Sud e il conseguente crollo della Lega nelle regioni meridionali. La Lega è andata molto male in molte regioni e province, è in una situazione di grande crisi. Mi auguro che i conti li facciano anche in casa Pd”. “Al Pd - dice il filosofo ed sindaco di Venezia - è mancato tutto. È un partito che da anni non fa un congresso serio, dove i segretari vanno e vengono, un partito che non ha più radicamento in molte ...

